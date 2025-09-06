Der NSG Gräfenhainichen glückte es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 5:2 (3:1) zu besiegen. 50 Zuschauer waren live dabei.

Gräfenhainichen/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Samstag 5:2 (3:1) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Elias Alexander Brückner das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Sandro Seidel den Ball ins Netz (14.).

NSG Gräfenhainichen und 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1 in Minute 14

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Es blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Hannusch, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:2 auszubauen (79.). Die NSG Gräfenhainichen sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Schindler, Plonski, Gebele (46. Kluger), L. A. Brückner, Vetter (46. Thomae), Effenberger (46. Hannusch), Stockmann, Jaschinski (76. Zimmermann), Störer (46. Grimm), E. A. Brückner

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Kozlowski, Schröter, Hartung (41. Toldea), Kietz, Marku, Loschwitz, Giss, Seelig, Seidel, Brand

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50