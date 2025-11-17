Für den Gastgeber Dessauer SV 97 endete das Spiel gegen die NSG Waldersee/Mildensee am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einem 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 und die NSG Waldersee/Mildensee ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

Jeremy Gladosch (NSG Waldersee/Mildensee) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz (24.).

24. Minute: Dessauer SV 97 mit 0:2 im Rückstand

Die Dessauer schafften es, nochmal zu erhöhen. Etienne Presche versenkte den Ball in der 41. Minute. Dann waren die zurückliegenden Dessauer dran: Tim Lukas Eßbach verschaffte seinem Team drei weitere Tore (45.+1., 58., 67.). Unentschieden. Die NSG Waldersee/Mildensee konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Kern versenkte den Ball in Spielminute 90 ein weiteres Mal. In der Spielminute 40 griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Waldersee/Mildensee kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für die NSG Waldersee/Mildensee.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Unmittelbar darauf gelang es Eßbach, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Dessauer zu erlangen (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Waldersee/Mildensee

Dessauer SV 97: – (28. Miertsch), Eßbach

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Kern, Richter (46. Klausner), Meiling, Rücker, Gladosch, Rintelmann (46. Appelt), Wille (26. Benedix), Noth, Wünsche, Presche (81. Schmidt)

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (12.), 0:2 Elias Kern (24.), 0:3 Etienne Presche (41.), 1:3 Tim Lukas Eßbach (45.+1), 2:3 (58.), 3:3 (67.), 3:4 Elias Kern (90.), 4:4 Tim Lukas Eßbach (90.+1); Schiedsrichter: Andreas Behling (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 22