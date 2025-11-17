Für den Gastgeber TSV Rot-Weiß Zerbst endete das Spiel gegen die NSG Gräfenhainichen am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen mit einem torlosen 0:0 (0:0). 73 Zuschauer waren im Fr.-L.-Jahn Stadion Pl.2 live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jan Fronske (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Alles in allem sieben Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

TSV Rot-Weiß Zerbst auf Augenhöhe mit NSG Gräfenhainichen – 0:0

Die Zerbster sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Gräfenhainichen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hanuszkiewicz, Hänsel, Abdulrahman (64. Henning), Albrecht, Geilich, Friedrich, Pötzschke, Hahn, Nehring, Schmitz

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Schmidt, Störer, Stockmann, Effenberger (78. Berger), Lüdtke (46. Jaschinski), Brückner, Gebele (46. Kienitz), Simon, Plonski, Schindler (66. Brückner)

; Schiedsrichter: Jan Fronske (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 73