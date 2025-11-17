Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erreichte der Gastgeber Dessauer SV 97 gegen die NSG Waldersee/Mildensee ein 4:4 (1:3)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich der Dessauer SV 97 und die NSG Waldersee/Mildensee ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (1:3).

Jeremy Gladosch traf für die NSG Waldersee/Mildensee in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Elias Kern den Ball ins Netz (24.).

Dessauer SV 97 hinkt 0:2 hinterher – 24. Minute

Die Dessauer schafften es, nochmal zu erhöhen. Etienne Presche schoss und traf in Spielminute 41. Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Dessauer zum Zug: Tim Lukas Eßbach verschaffte seinem Team drei weitere Tore (45.+1., 58., 67.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Dessauer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Kern versenkte den Ball in Minute 90 zum zweiten Mal. In der Spielminute 40 griff der Schiri in die Tasche. Die NSG Waldersee/Mildensee steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für die NSG Waldersee/Mildensee.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Eßbach den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Dessauer Team errang (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – NSG Waldersee/Mildensee

Dessauer SV 97: – Eßbach, (28. Miertsch)

NSG Waldersee/Mildensee: Woitas – Presche (81. Schmidt), Richter (46. Klausner), Wünsche, Rücker, Meiling, Noth, Kern, Wille (26. Benedix), Rintelmann (46. Appelt), Gladosch

Tore: 0:1 Jeremy Gladosch (12.), 0:2 Elias Kern (24.), 0:3 Etienne Presche (41.), 1:3 Tim Lukas Eßbach (45.+1), 2:3 (58.), 3:3 (67.), 3:4 Elias Kern (90.), 4:4 Tim Lukas Eßbach (90.+1); Schiedsrichter: Andreas Behling (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 22