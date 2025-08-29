Ergebnis 1. Spieltag 4:0 – SV Blau-Rot Pratau U19 behält gegen SG Aken/Paschl. klar den Vorteil
Der SV Blau-Rot Pratau U19 unter Leitung von Coach Maximilian Preuß feierte ein überlegenes Ergebnis über die SG Aken/Paschl. mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie.
Wittenberg/MTU. Die 90 Besucher auf dem Ludwig Jahn Sportplatz haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen die Gäste aus Aken/Paschl mit 4:0 (1:0) deutlich.
Schon kurz nach Spielstart schoss Leon Abendroth das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor konnten die Wittenberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Majd Alnazzal den Ball ins Netz.
Minute 76: SV Blau-Rot Pratau U19 liegt mit 2:0 vorne
Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr
- Austragungsort: Wittenberg
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III
- Spieltag: 1
Nur drei Minuten später konnte Kamal Mustafa (Pratau) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte dennoch auf Platz drei.
Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.
SV Blau-Rot Pratau U19: – Mustafa, Almaao, Abendroth, Kühnl (30. Röthing), Alnazzal, Bilke, Pötzsch (55. Trenkhorst), Kobsa, Richter
SG Aken/Paschl.: Hacker – Sulaiman (25. Schulz), Porsch (25. Al Hussein), Schulze, Nethe, Khan, Nguyen, Al Mahmoud, Laubmeier, Hartwig, Zakhel
Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90