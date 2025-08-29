Der SV Blau-Rot Pratau U19 unter Leitung von Coach Maximilian Preuß feierte ein überlegenes Ergebnis über die SG Aken/Paschl. mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie.

Wittenberg/MTU. Die 90 Besucher auf dem Ludwig Jahn Sportplatz haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen die Gäste aus Aken/Paschl mit 4:0 (1:0) deutlich.

Schon kurz nach Spielstart schoss Leon Abendroth das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Das zweite Tor konnten die Wittenberger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Majd Alnazzal den Ball ins Netz.

Minute 76: SV Blau-Rot Pratau U19 liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

Nur drei Minuten später konnte Kamal Mustafa (Pratau) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 4:0 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. Der SV Blau-Rot Pratau U19 rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau U19 – SG Aken/Paschl.

SV Blau-Rot Pratau U19: – Mustafa, Almaao, Abendroth, Kühnl (30. Röthing), Alnazzal, Bilke, Pötzsch (55. Trenkhorst), Kobsa, Richter

SG Aken/Paschl.: Hacker – Sulaiman (25. Schulz), Porsch (25. Al Hussein), Schulze, Nethe, Khan, Nguyen, Al Mahmoud, Laubmeier, Hartwig, Zakhel

Tore: 1:0 Leon Abendroth (4.), 2:0 Majd Alnazzal (76.), 3:0 (86.), 4:0 Kamal Mustafa (89.); Schiedsrichter: Germain Christopher Redel (Wittenberg); Zuschauer: 90