Einen 2:1 (2:1)-Heimsieg gegen den Nachwuchs FC Landsberg fuhr der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 37 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich knapp mit 2:1 (2:1) gegen die Gäste aus Landsberg durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Luca Seelig das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (7.). Die Bitterfeld-Wolfener legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Sandro Seidel der Torschütze (15.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 1

15. Minute: 1. FC Bitterfeld-Wolfen führt mit zwei Toren

Kurz vor dem Pfiff konnte Nick Gauck (Landsberg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Landsberg erzielen (28.). Die Bitterfeld-Wolfener sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – Nachwuchs FC Landsberg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Seelig, Schlömer (46. Loschwitz), Schröter, Seidel (65. Bayhoca), Kietz, Kaziur, Kozlowski, Hartung, Marku (80. Toldea), Giss

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Gauck (59. Schmidt), Schunke (29. Levkutni), Perll, Koch (33. Hirschel), Ketzel (65. Gebhardt), Scheller, Knibbe, Ludwig, Weygant, Lorenz

Tore: 1:0 Luca Seelig (7.), 2:0 Sandro Seidel (15.), 2:1 Nick Gauck (28.); Schiedsrichter: Philip Müller (Bitterfeld-Wolfen); Zuschauer: 37