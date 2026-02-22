Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III: An diesem Wochenende hat der Dessauer SV 97 im heimischen Stadion eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen die SG 1948 Reppichau unterlag das Team von Christoph Suren mit 1:6 (0:5).

Dessau-Roßlau/MTU. Die 12 Zuschauer auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber Dessauer SV 97 ein ernüchterndes 1:6 (0:5) einstecken musste.

Julian Stock (SG 1948 Reppichau) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor – wieder durch Stock (20.) erzielt wurde.

Dessauer SV 97 liegt 0:2 zurück – Minute 20

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von . Tim Wollmerstädt konnte in Minute 35 einnetzen und legte in Minute 42 und 44 nach. Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97. In Minute 71 gelang es Spieler Nummer 6 noch, die Ehre der Dessauer zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 5:1 für die SG 1948 Reppichau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 11.30 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Schon eine Minute später konnte Wollmerstädt (Reppichau) den Ball erneut über die Linie bringen (72.). Mit 6:1 gingen die Reppichauer als Sieger vom Platz. Die Dessauer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SG 1948 Reppichau

Dessauer SV 97: – Miertsch, Eßbach

SG 1948 Reppichau: De Wispelaere – Ehrenberg, Wollmerstädt (78. Künkler), Gassner, Storm, Hamann (25. Bachmann), Stock (46. Marx), Wartemann, Pelz

Tore: 0:1 Julian Stock (10.), 0:2 Julian Stock (20.), 0:3 Tim Wollmerstädt (35.), 0:4 Julian Stock (42.), 0:5 Julian Stock (44.), 1:5 (71.), 1:6 Tim Wollmerstädt (72.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 12