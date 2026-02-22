Die Talfahrt der Weißenfelser setzt sich ungebremst fort. Was macht nach der Niederlage in Ludwigsburg Hoffnung?

Syntainics MBC verliert zum elften Mal nacheinander: Wie kann der Weg aus der Misere gelingen?

Charles Callison und der Syntainics MBC waren auch in Ludwigsburg auf verlorenem Posten.

Weißenfels. Da war dieses eine Wort, das Kresimir Nikic bei seiner Spielanalyse immer wieder sagte. Soeben hatte seine Mannschaft am Donnerstagabend mit 82:86 in Ludwigsburg verloren. Es war die elfte Niederlage in Serie in der Basketball-Bundesliga (BBL) für Weißenfels, die erste im ersten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Milenko Bogicevic. Und MBC-Center Nikic sagte: „Wir haben in weiten Teilen das gezeigt, was der Coach sehen wollte: Spirit.“ Spirit, immer wieder Spirit. Was sich aus dem Englischen wohl am besten mit „Kampfgeist“ übersetzen ließ. „Er wollte, dass wir kämpfen und mehr Einsatz zeigen.“