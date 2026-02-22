Beim Debüt des neuen Trainers Milenko Bogicevic Syntainics MBC verliert zum elften Mal nacheinander: Wie kann der Weg aus der Misere gelingen?
Die Talfahrt der Weißenfelser setzt sich ungebremst fort. Was macht nach der Niederlage in Ludwigsburg Hoffnung?
22.02.2026, 17:02
Weißenfels. Da war dieses eine Wort, das Kresimir Nikic bei seiner Spielanalyse immer wieder sagte. Soeben hatte seine Mannschaft am Donnerstagabend mit 82:86 in Ludwigsburg verloren. Es war die elfte Niederlage in Serie in der Basketball-Bundesliga (BBL) für Weißenfels, die erste im ersten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Milenko Bogicevic. Und MBC-Center Nikic sagte: „Wir haben in weiten Teilen das gezeigt, was der Coach sehen wollte: Spirit.“ Spirit, immer wieder Spirit. Was sich aus dem Englischen wohl am besten mit „Kampfgeist“ übersetzen ließ. „Er wollte, dass wir kämpfen und mehr Einsatz zeigen.“