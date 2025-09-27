weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesliga 3 (A) - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 5. Spieltag: 1:3 – Dessauer SV 97 verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Blau-Rot Pratau U19

Eil:
Mann kracht mit Auto gegen Gaststätte in Dessau und stirbt
Mann kracht mit Auto gegen Gaststätte in Dessau und stirbt

Ergebnis 5. Spieltag 1:3 – Dessauer SV 97 verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Blau-Rot Pratau U19

Der Dessauer SV 97 hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie gegen den SV Blau-Rot Pratau U19 mit 1:3 (0:0).

Aktualisiert: 27.09.2025, 16:50

Dessau-Roßlau/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christoph Suren. Der Trainer von Dessau musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:0)-Niederlage gegen Pratau beobachten.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Hendrik Kruse (SV Blau-Rot Pratau U19) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 67 wurde das Gegentor durch Tim Lukas Eßbach erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel Dessauer SV 97 gegen SV Blau-Rot Pratau U19 – 67. Minute

Unentschieden. Prataus Anas Almaao konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.00 Uhr
  • Austragungsort: Dessau-Roßlau
  • Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III
  • Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Majd Alnazzal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (90.+2). Die Dessauer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

Dessauer SV 97: – (59. Miertsch), Eßbach, (36. Scheller)
SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Pötzsch, Kruse, Kalboun (46. Abendroth), Mustafa, Alnazzal (90. Röthing), Richter, Almaao, Al Falougi
Tore: 0:1 Hendrik Kruse (46.), 1:1 Tim Lukas Eßbach (67.), 1:2 Anas Almaao (70.), 1:3 Majd Alnazzal (90.+2); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20