Der Dessauer SV 97 hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III-Partie gegen den SV Blau-Rot Pratau U19 mit 1:3 (0:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Christoph Suren. Der Trainer von Dessau musste seine Mannschaft bei einer 1:3 (0:0)-Niederlage gegen Pratau beobachten.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Hendrik Kruse (SV Blau-Rot Pratau U19) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Doch die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 67 wurde das Gegentor durch Tim Lukas Eßbach erzielt.

Unentschieden. Prataus Anas Almaao konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 5

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Majd Alnazzal, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 auszubauen (90.+2). Die Dessauer sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 – SV Blau-Rot Pratau U19

Dessauer SV 97: – (59. Miertsch), Eßbach, (36. Scheller)

SV Blau-Rot Pratau U19: Brehme – Pötzsch, Kruse, Kalboun (46. Abendroth), Mustafa, Alnazzal (90. Röthing), Richter, Almaao, Al Falougi

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (46.), 1:1 Tim Lukas Eßbach (67.), 1:2 Anas Almaao (70.), 1:3 Majd Alnazzal (90.+2); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 20