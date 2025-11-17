Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III erzielte der Heimverein TSV Rot-Weiß Zerbst gegen die NSG Gräfenhainichen ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Zerbst/anhalt/MTU. Im Fr.-L.-Jahn Stadion Pl.2 haben 73 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem TSV Rot-Weiß Zerbst und der NSG Gräfenhainichen verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jan Fronske (Dessau-Roßlau) ausgesprochen. Insgesamt sieben Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Zerbst/anhalt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 8

TSV Rot-Weiß Zerbst und NSG Gräfenhainichen im Gleichstand – 0:0

Der TSV Rot-Weiß Zerbst rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: TSV Rot-Weiß Zerbst – NSG Gräfenhainichen

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Friedrich, Pötzschke, Nehring, Albrecht, Hahn, Hänsel, Schmitz, Abdulrahman (64. Henning), Hanuszkiewicz, Geilich

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – Schindler (66. Brückner), Störer, Schmidt, Stockmann, Brückner, Gebele (46. Kienitz), Lüdtke (46. Jaschinski), Effenberger (78. Berger), Simon, Plonski

; Schiedsrichter: Jan Fronske (Dessau-Roßlau); Zuschauer: 73