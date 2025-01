Kein Punktgewinn für TSV Zilly 1911: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II mit 1:2 (1:0) einen Misserfolg gegen den SV Einheit Bernburg einstecken.

Zilly/MTU. Die Begegnung zwischen dem TSV Zilly 1911 und dem SV Einheit Bernburg hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Rivalen aus Bernburg auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:0) für sich.

Schon kurz nach Kick-Off schoss Hannes Buchold das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Einheit Bernburg kassierte zweimal Gelb (46.). Die Osterwiecker konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Tyler Wenzel der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.10.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zilly

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Minute 53 TSV Zilly 1911 und SV Einheit Bernburg im Gleichstand – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Einheit Bernburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Torben Kathe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+2). Den Vorsprung der Gegner konnten die Bernburger aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 92 handelte sich der TSV Zilly 1911 noch eine Gelbe Karte ein. Die Osterwiecker haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Zilly 1911 – SV Einheit Bernburg

TSV Zilly 1911: Fährmann – Simon, Conrad, Buchold, Lüttge, Krzizak, Feja, Kohn, Siegmund, Vogt, Fischer

SV Einheit Bernburg: Meißner – Hammermann, Schaaf, Lill, Richter, Kathe, Kupka, Gelbke, Wenzel, Hellmann, Doley

Tore: 1:0 Hannes Buchold (2.), 1:1 Tyler Wenzel (53.), 1:2 Torben Kathe (90.+2); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Zuschauer: 25