Zilly/MTU. Die Partie zwischen dem TSV Zilly 1911 und der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg auf und entschieden das Spiel schließlich mit 1:2 (0:0) für sich.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Michael Eitz (Danstedt) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Max Feja (TSV Zilly 1911 e.V.) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Dian Nicky Gülzow (52.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2024, 18.45 Uhr

Austragungsort: Zilly

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 3

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der TSV Zilly 1911 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Fabian Christian Schmidt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg sicherte (82.). Der TSV Zilly 1911 rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Zilly 1911 – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

TSV Zilly 1911: Conrad (46. Fährmann) – Lüttge, Prengel, Buchold (55. Seiler), Simon, Helmholz, Niemeyer, Ernst (24. Böse), Kohn (59. Siebert), Siegmund, Krzizak (36. Feja)

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Schipp (40. Gebhardt), Kuthe (71. Kretzschmar), Thormann (40. Schmidt), Riemenschneider, Munzke (17. Hotopp), Riethmüller, Gülzow (59. Waldmann), Schumann, Bertram, Knochen

Tore: 1:0 Max Feja (50.), 1:1 Dian Nicky Gülzow (52.), 1:2 Fabian Christian Schmidt (82.); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 101