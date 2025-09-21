Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II konnte sich der SV Stahl Thale vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg freuen.

Thale/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportpark Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Thaler schlugen das Team aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg mit 3:1 (2:1) souverän.

Nach lediglich 22 Minuten schoss Louis Matthias Maurer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Maurer (34.) erzielt wurde.

Louis Matthias Maurer kickt SV Stahl Thale in 2:0-Führung – Minute 34

Es sah nicht gut aus für Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg. Aber dann musste der SV Stahl Thale auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Marc Leon Munzke nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In der 63. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Stahl Thale e.V. steckte einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Niklas Grasemann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (75.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Thaler aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Böhnstedt (84. Kersten), Leifholz, Schröder (59. Könnecke), Gohlke (80. Freist), Grasemann, Bleck (46. Heuer), Ahrend (21. Sieker), Quasthoff, Maurer, Ilgeroth

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Henk, Knochen, Munzke, Schmidt, Abel, Fricke, Hartmann (46. Ahrends), Busch, Gessing, Zelle (16. Schipp)

Tore: 1:0 Louis Matthias Maurer (22.), 2:0 Louis Matthias Maurer (34.), 2:1 Marc Leon Munzke (43.), 3:1 Niklas Grasemann (75.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 40