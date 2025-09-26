Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem haushohen Ergebnis von 2:8 (0:5) verließ der SV Lok Aschersleben am Freitag den LokplatzPl.2. Der Nienburg fuhr siegreich nach Hause.

Aschersleben/MTU. Am Freitag haben sich der SV Lok Aschersleben und der Nienburg ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:8 (0:5).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Julien Dean Rosenberger für Nienburg traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Nienburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 30 wurde das zweite Tor durch Oskar Heinrich Skibbe erzielt.

30. Minute: SV Lok Aschersleben mit 0:2 im Rückstand

Dann verbuchten die Nienburger noch einen Erfolg. Joey Ziebell verschaffte seinem Team drei weitere Tore (34., 38., 40.). Aschersleben legte nochmal vor. Mit einem Doppelpack von Kyrylo Stopin holte der SV Lok Aschersleben e.V. auf. Eine echte Gefahr stellte das für die Nienburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Mit einem Doppelpack von Lukas Lorenz erlangte der Nienburg einen kaum einholbaren Vorsprung. Spielstand 7:2 für den Nienburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Aschersleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 6

Nach wenigen Momenten gelang es Dean Haisch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:8 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Lok Aschersleben – Nienburg

SV Lok Aschersleben: Schneidewind – Z. Ivanchenko, Stopin, Block, Stemmler (46. Fricke), Böckler, Miroshnichenko, Gurr, Breyer, Y. Ivanchenko (30. Thon), Göring

Nienburg: Lenz – Haisch, Brett (46. Kahlo), Lorenz, Ziebell (84. Luckau), Stöhr, Rückriem, Skibbe, Schielke (30. Kinzelt), Unser (46. Kasties), Rosenberger

Tore: 0:1 Julien Dean Rosenberger (8.), 0:2 Oskar Heinrich Skibbe (30.), 0:3 Joey Ziebell (34.), 0:4 Julien Dean Rosenberger (38.), 0:5 Julien Dean Rosenberger (40.), 1:5 Kyrylo Stopin (52.), 2:5 Kyrylo Stopin (78.), 2:6 Lukas Lorenz (84.), 2:7 Lukas Lorenz (89.), 2:8 Dean Haisch (90.); Schiedsrichter: Leon Rohne (Nachterstedt); Zuschauer: 48