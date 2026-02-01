Jarrell Miller war bislang eher Box-Kennern ein Begriff. Durch den Kampf gegen Kingsley Ibeh wird er über Nacht zur Internet-Berühmtheit.

New York - Schwergewichtsboxer Jarrell Miller hat in einem Profi-Kampf in New York seine Haare verloren. Sein Gegner Kingsley Ibeh landete in der zweiten Runde mehrere Treffer - und bei einem löste sich das Haarteil teilweise von Millers Kopf.

Miller beendete die Runde, riss sich das Haarteil dann in der Rundenpause in seiner Ecke vom Kopf und warf es ins Publikum. Der 37-Jährige gewann den Kampf am Ende nach Punkten - und rieb sich anschließend den Kopf, während er einen Freudentanz aufführte.

Fauxpas mit Ammoniak-Bleiche

„Ich bin Komiker“, sagte Miller nach dem Kampf. „Man muss auch über sich selbst lachen können.“ In seinem Interview im Ring sagte er, dass er seine Haare erst ein paar Tage zuvor verloren hatte - nachdem er im Haus seiner Mutter eine Shampoo-Flasche benutzt hatte, die Ammoniak-Bleiche enthielt.