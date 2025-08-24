Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II durfte sich der SV Einheit Bernburg vor 50 Zuschauern über einen soliden 5:3 (4:1)-Sieg gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II freuen.

Bernburg/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Einheit Bernburg und die SG Sargstedt / Germania HBS II ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (4:1).

Nach lediglich zwölf Minuten schoss Kevin Herbst das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tyler Kumbu den Ball ins Netz (21.).

Es stand Unentschieden. Der SV Einheit Bernburg e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Linus Rothmann traf in Spielminute 29, gefolgt von Denis Connor Hein und Yves Jason Krug (33., 36.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Alexander Michl schoss und traf in Minute 46. Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Bernburgern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Hein schoss und traf in Minute 61 zum zweiten Mal. Spielstand 5:2 für den SV Einheit Bernburg.

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Linus Gebauer den Ball über die Torlinie bugsierte (62.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Halberstädter aber nicht mehr ausgleichen. Die Gegner von der SG Sargstedt / Germania HBS II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Bernburger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – SG Sargstedt / Germania HBS II

SV Einheit Bernburg: Malz – Münzer, Köhler, Kumbu, Zavatta, Lorenz, Rothmann, Krug, Kohl, Kersten, Kommritz

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Holstein, Richter, Camara, Natow, Hartmann, Henning, Hotopp, Herbst, Roßmann, Michl

Tore: 0:1 Kevin Herbst (12.), 1:1 Tyler Kumbu (21.), 2:1 Linus Rothmann (29.), 3:1 Denis Connor Hein (33.), 4:1 Yves Jason Krug (36.), 4:2 Alexander Michl (46.), 5:2 Denis Connor Hein (61.), 5:3 Linus Gebauer (62.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 50