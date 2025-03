Quedlinburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode und der SV Stahl Thale ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 6:3 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Leon Serafin für Thale traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Wayne Odhiambo Beti (12.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode gegen SV Stahl Thale – 12. Minute

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Quedlinburg erspielte sich die Führung. Timo Melms versenkte den Ball in Minute 17, gefolgt von Maximilian Köhler (20.). Es wollte den Quedlinburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Louis Matthias Maurer versenkte den Ball in Minute 65, gefolgt von Valentin Thiede (70.). Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Quedlinburger legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Julien Elsner versenkte den Ball in der 78. Spielminute zum zweiten Mal, gefolgt von Beti (88.). Spielstand 5:3 für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Beti, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 6:3 zu erweitern (90.).

Aufstellung und Statistik: SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode – SV Stahl Thale

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Köhler (29. Fischer), Arbeiter (46. Nowak), Hahn, Melms, Elsner, Struckmeyer (46. Pathak), Beti, Grasemann

SV Stahl Thale: Wiermann – Quasthoff, Ilgeroth, Serafin, Bleck, Freist (51. Eichmann), Maurer, Leifholz, Thiede

Tore: 0:1 Leon Serafin (2.), 1:1 Wayne Odhiambo Beti (12.), 2:1 Timo Melms (17.), 3:1 Maximilian Köhler (20.), 3:2 Louis Matthias Maurer (65.), 3:3 Valentin Thiede (70.), 4:3 Julien Elsner (78.), 5:3 Wayne Odhiambo Beti (88.), 6:3 Wayne Odhiambo Beti (90.); Schiedsrichter: Michael Eitz (Danstedt); Zuschauer: 70