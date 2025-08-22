Der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gelang es am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, die JSG Wernigerode mit 4:2 (3:1) zu besiegen. 55 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Quedlinburg/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und die JSG Wernigerode am Freitag 4:2 (3:1) getrennt.

Gleich nach Anpfiff schoss Timo Melms das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Hannes Buchold den Ball ins Netz (20.).

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode Kopf an Kopf mit JSG Wernigerode – 1:1 in Minute 20

Tor Nummer drei schoss Wayne Odhiambo Beti für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (24.). Es blieb spannend. Timo Melms (SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode) traf in Minute 40. Marek Rosplesch traf für SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode (65). Spielstand 4:1 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mischa Hahne den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte (81.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die JSGer aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 90 handelte sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – JSG Wernigerode

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Jackisch (62. Hartrampf), Meyer, Fischer, Beti, Rosplesch, Mahring, Melms (79. Pathak), Nowak, Ziesing (77. Schiersch), Gabriel

JSG Wernigerode: Berger – Schulz (75. Asemerom), Stechhahn (25. Deunert), Turk (58. Koch), Dübner, Stechhahn (25. Koch), Freystein, Hahne, Buchold, Wypior, Beck

Tore: 1:0 Timo Melms (8.), 1:1 Hannes Buchold (20.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (24.), 3:1 Timo Melms (40.), 4:1 Marek Rosplesch (65.), 4:2 Mischa Hahne (81.); Schiedsrichter: Daniel Börner (Ballenstedt, OT Rieder); Zuschauer: 55