Am 7 Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II glückte der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg ein 3:2 (1:0)-Heimsieg über den SV Einheit Bernburg.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und der SV Einheit Bernburg am Sonntag 3:2 (1:0) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Lukas Simon (Langeln) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (17.). Maxim Pascal Knochen (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg Kopf an Kopf mit SV Einheit Bernburg – 1:1 in Minute 47

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Wenzel/Bernburg (50.), gefolgt von Dian Nicky Gülzow (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 58. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.10.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 7

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg kassierte noch zweimal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Moritz Kuthe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg sicherte (87.).

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – SV Einheit Bernburg

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: Otto – Neumann (46. Riethmüller), Knochen (66. Thormann), Schipp (30. Waldmann), Hotopp, Gülzow, Gebhardt, Munzke (79. Kretzschmar), Kiefer Morobel, Kuthe, Riemenschneider

SV Einheit Bernburg: Kaufmann – Popp, Gelbke, Ehrich, Zavatta, Meißner (60. Henze), Wenzel, Kohl, Schaaf, Kupka, Hammermann

Tore: 1:0 Maxim Pascal Knochen (41.), 1:1 Tyler Wenzel (47.), 1:2 Tyler Wenzel (50.), 2:2 Dian Nicky Gülzow (58.), 3:2 Moritz Kuthe (87.); Schiedsrichter: Lukas Simon (Langeln); Zuschauer: 31