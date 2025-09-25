Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: In der Partie am Donnerstag war die JSG Wernigerode gegenüber der SG Sargstedt / Germania HBS II machtlos und wurde 1:4 (0:0) besiegt.

Wernigerode/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Daniel Stechhahn. Der Trainer von JSG musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:0)-Niederlage gegen Sargstedt beobachten.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ole Schindler (SG Sargstedt / Germania HBS II) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Alexander Michl den Ball ins Netz (58.).

JSG Wernigerode liegt 0:2 zurück – 58. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Wernigerode musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Marius Enge konnte in Minute 68 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die JSG Wernigerode. In Minute 72 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Michl, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (81.). In Spielminute 88 handelte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II noch eine Gelbe Karte ein. Die JSGer sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Sargstedt / Germania HBS II

JSG Wernigerode: Berger – Freystein, Dübner (64. Bartkowiak), C. Stechhahn, Fuchs (30. Buchold), Hahne, Turk (64. Michaelis), Asemerom, Wypior, C. Stechhahn, Schulz

SG Sargstedt / Germania HBS II: Holstein – Richter, Hartmann, Abazid, Herbst (46. Kurzbach), Natow (32. Schindler), Kühnau (36. Neumann), Simon, Henning (46. Enge), Michl, Hotopp (46. Camara)

Tore: 0:1 Ole Schindler (55.), 0:2 Alexander Michl (58.), 0:3 Marius Enge (68.), 1:3 Hannes Buchold (72.), 1:4 Alexander Michl (81.); Schiedsrichter: Michael Wollheim (Timmenrode); Zuschauer: 32