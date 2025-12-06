Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II erzielten Daniel Stechhahn und sein Team JSG Wernigerode gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 15 Besuchern auf dem Sportplatz Kohlgarten / Platz 1 geboten. Die JSGer setzten sich deutlich mit 4:0 (3:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Hannes Buchold traf für die JSG Wernigerode in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die JSGer waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 31 wurde das zweite Tor durch Rocco Freystein erzielt.

JSG Wernigerode mit 2:0 vorne – Minute 31

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 40: JSG traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Caden Stechhahn ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 10

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Einheit Bernburg e.V. kassierte einmal Gelb.

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Michel Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu erweitern (87.). Die JSGer sind dennoch auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SV Einheit Bernburg

JSG Wernigerode: Berger – Stechhahn, Freystein, Asemerom, Michaelis (81. Bartkowiak), Deunert, Schulz, Wypior, Koch, Turk, Buchold

SV Einheit Bernburg: Malz – Rothmann, Münzer (60. Börnicke), Kersten, Kumbu, Letz (28. Lampe), Desivojevic, Hein (44. Ehrich), Kühne, Kohl, Scheffler (30. Wolf)

Tore: 1:0 Hannes Buchold (12.), 2:0 Rocco Freystein (31.), 3:0 Caden Stechhahn (40.), 4:0 Michel Schulz (87.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 15