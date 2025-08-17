Signifikant unterlegen zeigte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II in der Partie gegen den SV Plötzkau 1921 letztes Wochenende in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:2).

Sargstedt/MTU. Die 40 Zuschauer auf dem Sportplatz haben am Sonntag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber SG Sargstedt / Germania HBS II ein ernüchterndes 1:5 (1:2) hinnehmen musste.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Leon Fischer für Plötzkau traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Plötzkauer legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Tim Gelbke der Torschütze.

Minute 42: SG Sargstedt / Germania HBS II liegt 0:2 zurück

Es lief nicht gut für die SG Sargstedt / Germania HBS II. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 11 noch, die Ehre der Halberstädter zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Leon Fischer traf für Plötzkau gleich mehrmals in Minute 72 und 76. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Sargstedt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der SV Plötzkau 1921 noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Fischer (Plötzkau) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Halberstädter sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Sargstedt / Germania HBS II – SV Plötzkau 1921

SG Sargstedt / Germania HBS II: Stöpel – Hotopp (27. Henning), Michl, Natow (58. Roßmann), Camara, Herbst (66. Albrecht), Holstein, Richter, Abazid, Hartmann (74. Schindler), Rheinschmitt (35. Kühnau)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fütz, Landgraf, Fischer, Gelbke, Meißner (46. Radicke), Popp, Küstermann, Fricke, Wenzel (76. Häckert), Querfurt

Tore: 0:1 Leon Fischer (25.), 0:2 Tim Gelbke (42.), 1:2 Kevin Herbst (45.), 1:3 Leon Fischer (72.), 1:4 Leon Fischer (76.), 1:5 Leon Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Lenny-Lucien Peschel (Deersheim); Zuschauer: 40