Wernigerode/MTU. Die JSG Wernigerode und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 8:4 (4:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Erik-Nikolas Franke für Hadmersleben traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Clayton Stechhahn (18.) erzielt wurde.

Spielstand 1:1. Das JSGer Team ging in die Vollen und erkämpfte sich einen Vorsprung. Clayton Stechhahn versenkte den Ball in der 20. Spielminute noch einmal. Es wollte den JSGern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Franke versenkte den Ball in der 21. Spielminute noch einmal. 2:2. Die JSGer konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Rocco Freystein verschaffte seinem Team vier weitere Tore (23., 34., 50., 55.). Hadmersleben legte nochmal vor. Danial Mohamadi traf in der 62. Minute. Gefährlich wurde es für die JSGer nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 7:3 aus. Freystein traf in der 65. Spielminute noch einmal, gefolgt von Buchold (75.). Spielstand 8:3 für die JSG Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur zwei Minuten vor Abpfiff gelang es Benjamin Welz, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die JSG Wernigerode rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

JSG Wernigerode: Berger – Beck, L. P. Koch, Schulz, Dübner (23. Turk), Deunert (62. Michaelis), C. Stechhahn (40. Asemerom), Wypior (23. T. N. Koch), C. Stechhahn (23. Hahne), Buchold, Freystein

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Weber – Gaßmann (62. Abraham Maketh), Borchers, Mohamadi (66. Rengou), Herbst, Franke, Fischer (46. Mohamed), Welz, Kegel, Ilse, Neumann

Tore: 0:1 Erik-Nikolas Franke (8.), 1:1 Clayton Stechhahn (18.), 2:1 Clayton Stechhahn (20.), 2:2 Erik-Nikolas Franke (21.), 3:2 Rocco Freystein (23.), 4:2 Hannes Buchold (34.), 5:2 Yafet Zeragabr Asemerom (50.), 6:2 Hannes Buchold (55.), 6:3 Danial Mohamadi (62.), 7:3 Rocco Freystein (65.), 8:3 Hannes Buchold (75.), 8:4 Benjamin Welz (88.); Schiedsrichter: Jan Schwikowski (Wernigerode); Zuschauer: 50