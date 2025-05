5:1 – SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode in der Begegnung mit FSV Askania Ballenstedt (Flex) deutlich überlegen

Fünfmal hat die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode am Donnerstag gegen die Rivalen aus Ballenstedt eingenetzt. 5:1 (2:1) für die Quedlinburger.

Anton Benedikt Nowak traf für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Jan-Philipp Jacobs (18.) erzielt wurde.

Minute 18 SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode und FSV Askania Ballenstedt (Flex) im Gleichstand – 1:1

Wayne Odhiambo Beti traf für Quedlinburg in Minute 27, Moritz Reik Mahring in Minute 67 und Wayne Odhiambo Beti in Minute 76. Spielstand 4:1 für die SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 17

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Till Hahn den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg der Quedlinburger gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode – FSV Askania Ballenstedt (Flex)

SG Quedlinburg / Bad Suderode / Gernrode: Köhne – Elsner (74. Brauns), Struckmeyer, Pathak (46. Vogt), Nowak (63. Mahring), Grasemann, Leisdorf (63. Fischer), Melms (74. Köhler), Zweckinger, Hahn, Beti

FSV Askania Ballenstedt (Flex): Wegener – Kepke (74. Knust), Wenzel (46. Einicke), Knödel, Portius, Meves, Jacobs, Lämmerhirt (46. Sauerzapf), Radacz, Müller Weidenbach, Wesemann

Tore: 1:0 Anton Benedikt Nowak (16.), 1:1 Jan-Philipp Jacobs (18.), 2:1 Wayne Odhiambo Beti (27.), 3:1 Moritz Reik Mahring (67.), 4:1 Wayne Odhiambo Beti (76.), 5:1 Till Hahn (86.); Zuschauer: 100