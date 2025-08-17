Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Der Heimvorteil half dem SV Stahl Thale am Sonntag nicht, als er sich vor 45 Zuschauern mit 2:4 (1:1) gegen den SV Einheit Bernburg geschlagen geben musste.

Thale/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Stahl Thale und der SV Einheit Bernburg ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:1).

William Kohl (SV Einheit Bernburg e.V.) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Mika Gohlke (15.) erzielt wurde.

15. Minute SV Stahl Thale und SV Einheit Bernburg im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Einheit Bernburg e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maurice Lorenz/Bernburg (51.), gefolgt von Tyler Kumbu (SV Einheit Bernburg) in Minute 68 und Hannes Mario Kersten (SV Einheit Bernburg) in Minute 85. Spielstand 4:1 für den SV Einheit Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 1

Nur vier Spielminuten später konnte Antonius Bleck (Thale) den Ball über die Linie bringen (89.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Stahl Thale rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Stahl Thale – SV Einheit Bernburg

SV Stahl Thale: Uelsekopf – Grasemann, Gohlke (89. Ahrend), Serafin, Böhnstedt, Maurer (89. Gruhn), D. Könnecke, Frohwein, Leifholz (46. Bleck), Quasthoff, Schröder (46. C. Könnecke)

SV Einheit Bernburg: Malz – Lorenz, Letz (21. Kommritz), Kersten, Kohl (37. Fleck), Zavatta (57. Lampe), Krug, Scheffler, Kumbu, Schaaf, Münzer

Tore: 0:1 William Kohl (8.), 1:1 Mika Gohlke (15.), 1:2 Maurice Lorenz (51.), 1:3 Tyler Kumbu (68.), 1:4 Hannes Mario Kersten (85.), 2:4 Antonius Bleck (89.); Schiedsrichter: Christian Keune-Lingel (Ilsenburg); Zuschauer: 45