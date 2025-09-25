Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Der Heimvorteil half der JSG Wernigerode am Donnerstag nicht, als sie sich vor 32 Fans mit 1:4 (0:0) gegen die SG Sargstedt / Germania HBS II geschlagen geben musste.

1:4 – JSG Wernigerode verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SG Sargstedt / Germania HBS II

Wernigerode/MTU. Das Spiel zwischen JSG und Sargstedt ist mit einer klaren 1:4 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Ole Schindler für Sargstedt traf und zehn Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (55.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Halberstädter legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Alexander Michl der Torschütze (58.).

JSG Wernigerode liegt 0:2 zurück – Minute 58

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Wernigerode steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Marius Enge konnte in Minute 68 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die JSG Wernigerode. In Minute 72 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 3:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Michl, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 zu erweitern (81.). In Spielminute 88 handelte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Sargstedt / Germania HBS II

JSG Wernigerode: Berger – Wypior, Hahne, Dübner (64. Bartkowiak), Fuchs (30. Buchold), Schulz, Turk (64. Michaelis), C. Stechhahn, Freystein, C. Stechhahn, Asemerom

SG Sargstedt / Germania HBS II: Holstein – Natow (32. Schindler), Simon, Hotopp (46. Camara), Herbst (46. Kurzbach), Kühnau (36. Neumann), Richter, Abazid, Hartmann, Henning (46. Enge), Michl

Tore: 0:1 Ole Schindler (55.), 0:2 Alexander Michl (58.), 0:3 Marius Enge (68.), 1:3 Hannes Buchold (72.), 1:4 Alexander Michl (81.); Schiedsrichter: Michael Wollheim (Timmenrode); Zuschauer: 32