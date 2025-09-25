Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Am vergangenen Donnerstag war die JSG Wernigerode gegenüber der SG Sargstedt / Germania HBS II machtlos und wurde 1:4 (0:0) besiegt.

Wernigerode/MTU. Vor 32 Zuschauern hat sich das Team von Daniel Stechhahn mit 1:4 (0:0) gegen Sargstedt eine Niederlage eingestehen müssen.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Ole Schindler das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (55.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Alexander Michl den Ball ins Netz (58.).

JSG Wernigerode liegt 0:2 zurück – Minute 58

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Wernigerode kassierte einmal Gelb. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Marius Enge konnte in Minute 68 einnetzen. Es sah nicht gut aus für die JSG Wernigerode. In Minute 72 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für die SG Sargstedt / Germania HBS II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Michl den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (81.). Damit war der Triumph der Halberstädter gesichert. In Spielminute 88 handelte sich die SG Sargstedt / Germania HBS II noch eine Gelbe Karte ein. Die JSG Wernigerode rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: JSG Wernigerode – SG Sargstedt / Germania HBS II

JSG Wernigerode: Berger – Hahne, C. Stechhahn, C. Stechhahn, Schulz, Dübner (64. Bartkowiak), Wypior, Fuchs (30. Buchold), Freystein, Asemerom, Turk (64. Michaelis)

SG Sargstedt / Germania HBS II: Holstein – Henning (46. Enge), Hartmann, Herbst (46. Kurzbach), Hotopp (46. Camara), Natow (32. Schindler), Simon, Michl, Abazid, Richter, Kühnau (36. Neumann)

Tore: 0:1 Ole Schindler (55.), 0:2 Alexander Michl (58.), 0:3 Marius Enge (68.), 1:3 Hannes Buchold (72.), 1:4 Alexander Michl (81.); Schiedsrichter: Michael Wollheim (Timmenrode); Zuschauer: 32