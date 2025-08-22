Dem SV Eintracht Salzwedel gelang es am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I, den Post SV Stendal mit 6:3 (2:2) zu besiegen. 41 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Salzwedel/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV Eintracht Salzwedel und der Post SV Stendal am Freitag 6:3 (2:2) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Linus Wallbaum das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (8.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der Post SV Stendal steckte einmal Gelb ein (16.). Das Gegentor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Paul-Lennox Lemke den Ball ins Netz (21.).

Gleichstand. Die Stendaler revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Linus Wallbaum versenkte den Ball in Minute 31 noch einmal. Die Salzwedler nahmen aber nochmal Anlauf. Hishyar Wazar Hasan versenkte den Ball in Spielminute 45, gefolgt von Phil Friedrich Hentschel (57.). So einfach ließen sich die Stendaler jedoch nicht abhängen. Wallbaum versenkte den Ball in Spielminute 80 zum dritten Mal. Unentschieden. Die Salzwedler revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Alec Philo Stramm schoss und traf in der 81. Spielminute, gefolgt von Mamadu Aliu Gueta (83.). Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Eintracht Salzwedel musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:3 für den SV Eintracht Salzwedel.

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Salzwedel

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der Post SV Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Eintracht Salzwedel noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Eliah Samuel Riethmüller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:3 erweiterte (90.+2). Damit war der Triumph der Salzwedler gesichert. Der SV Eintracht Salzwedel rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Salzwedel – Post SV Stendal

SV Eintracht Salzwedel: Rostin – Horn, Lemke, Heubach, Riethmüller, Wazar Hasan, Krubert, Weißbach, Thaute, Hammer, Georgius

Post SV Stendal: Babajew – Lenz, Imiolczyk, Singh, Wallbaum, Riedel, Winkler, Rasuly, Kniep, Fanta, Michael

Tore: 0:1 Linus Wallbaum (8.), 1:1 Paul-Lennox Lemke (21.), 1:2 Linus Wallbaum (31.), 2:2 Hishyar Wazar Hasan (45.), 3:2 Phil Friedrich Hentschel (57.), 3:3 Linus Wallbaum (80.), 4:3 Alec Philo Stramm (81.), 5:3 Mamadu Aliu Gueta (83.), 6:3 Eliah Samuel Riethmüller (90.+2); Schiedsrichter: Tim-Pascal Jensch (Apenburg-Winterfeld); Zuschauer: 41