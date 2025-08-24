Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Am Wochenende setzte sich der Gastgeber NSG Irxleben /Niederndodeleben vor 54 Zuschauern gegen die Germania Olvenstedt mit einem überragenden 11:2 (7:2) durch.

Irxleben/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich die NSG Irxleben /Niederndodeleben und die Germania Olvenstedt am Sonntag 11:2 (7:2) getrennt.

Leopold Oliver Stehr (NSG Irxleben /Niederndodeleben) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Luke Collin Thielecke (13.).

2:0 Vorsprung für NSG Irxleben /Niederndodeleben – Minute 13

Die Börder erhöhten noch einmal. Finn Christian Armgart versenkte den Ball in Spielminute 21 noch einmal, gefolgt von Leopold Oliver Stehr (23.). Olvenstedt legte nochmal vor. Erik Echardt traf in der 26. Minute. Eine echte Gefahr stellte das für die Börder aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Armgart verschaffte seinem Team drei weitere Tore (29., 34., 40.). Dann schafften es die Magdeburger, die Dominanz der Irxleben /Niederndodelebener nochmal herauszufordern. Dominik Golde schoss und traf in Minute 44 per Strafstoß. Valentin Hamann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (46., 76., 85.). Spielstand 10:2 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Finn Angelus Schädel den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 11:2 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg der Börder entschieden. Die NSG Irxleben /Niederndodeleben rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – Germania Olvenstedt

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Sägebarth, Thielecke, Grebe, Stehr, Armgart, Schädel, Hamann, Bräuer, Heinrich, Zornemann

Germania Olvenstedt: Schade – Golde, Schäfer, Bagrovski, Bäumler, Echardt, Bühring, Farhangnia, Kohl, Kapsch, Kiesel

Tore: 1:0 Leopold Oliver Stehr (6.), 2:0 Luke Collin Thielecke (13.), 3:0 Finn Christian Armgart (21.), 4:0 Leopold Oliver Stehr (23.), 4:1 Erik Echardt (26.), 5:1 Finn Christian Armgart (29.), 6:1 Leopold Oliver Stehr (34.), 7:1 Finn Christian Armgart (40.), 7:2 Dominik Golde (44.), 8:2 Valentin Hamann (46.), 9:2 Valentin Hamann (76.), 10:2 Luke Collin Thielecke (85.), 11:2 Finn Angelus Schädel (86.); Schiedsrichter: Ole Bennet Becker (Barleben); Zuschauer: 54