Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimvorteil half der Germania Olvenstedt am Sonntag nicht, als sie sich vor 30 Fans mit 1:3 (1:1) gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Vor 30 Zuschauern hat sich das Team von Robin Wirdel mit 1:3 (1:1) gegen Magdeburg-Neustadt geschlagen geben müssen.

Maisam Mohammadi (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Lias Schäfer (23.) erzielt wurde.

Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Mohammadi konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 2

Das finale Tor der Partie fiel 29 Minuten nach der Halbzeitpause, als Mohammadi den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (74.). Damit war der Erfolg der Magdeburger gesichert. In Spielminute 81 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Bagrovski (46. Zahiti), Stahl, Golde, Kohl, Böer, Farhangnia (58. Shen), Kapsch, Schäfer, Bühring (85. Köppe), Eckardt

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Kusch, Von Tycowicz, Schlicht (19. Alamie), Lange, Thiele (75. Abdulkarim), Mohammadi, Berger, Khiro (75. Kaya), Haegebarth, Zarek

Tore: 0:1 Maisam Mohammadi (13.), 1:1 Lias Schäfer (23.), 1:2 Maisam Mohammadi (46.), 1:3 Maisam Mohammadi (74.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30