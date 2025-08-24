Kantersieg für die NSG Irxleben /Niederndodeleben: Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen die Germania Olvenstedt einfahren. Vor 54 Zuschauern gewann das Team 11:2 (7:2).

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Leopold Oliver Stehr für Irxleben /Niederndodeleben traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Börder legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Luke Collin Thielecke der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (13.).

NSG Irxleben /Niederndodeleben führt in Minute 13 mit 2:0

Die Börder bauten ihren Vorsprung erneut aus. Finn Christian Armgart schoss und traf in Minute 21 zum zweiten Mal, gefolgt von Leopold Oliver Stehr (23.). Dann schafften es die Magdeburger, dem Germania Olvenstedt e.V. etwas entgegenzusetzen. Erik Echardt versenkte den Ball in Minute 26. Die NSG Irxleben /Niederndodeleben ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Armgart verschaffte seinem Team drei weitere Tore (29., 34., 40.). Olvenstedt legte nochmal vor. Dominik Golde traf in Spielminute 44 per Strafstoß. Valentin Hamann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (46., 76., 85.). Spielstand 10:2 für die NSG Irxleben /Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 1

Bereits eine Minute darauf konnte Finn Angelus Schädel (Irxleben /Niederndodeleben) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 11:2 gingen die Börder als Sieger vom Platz. Die NSG Irxleben /Niederndodeleben rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: NSG Irxleben /Niederndodeleben – Germania Olvenstedt

NSG Irxleben /Niederndodeleben: Stern – Armgart, Sägebarth, Grebe, Stehr, Zornemann, Bräuer, Thielecke, Schädel, Hamann, Heinrich

Germania Olvenstedt: Schade – Kapsch, Bühring, Bagrovski, Kohl, Kiesel, Golde, Schäfer, Bäumler, Echardt, Farhangnia

Tore: 1:0 Leopold Oliver Stehr (6.), 2:0 Luke Collin Thielecke (13.), 3:0 Finn Christian Armgart (21.), 4:0 Leopold Oliver Stehr (23.), 4:1 Erik Echardt (26.), 5:1 Finn Christian Armgart (29.), 6:1 Leopold Oliver Stehr (34.), 7:1 Finn Christian Armgart (40.), 7:2 Dominik Golde (44.), 8:2 Valentin Hamann (46.), 9:2 Valentin Hamann (76.), 10:2 Luke Collin Thielecke (85.), 11:2 Finn Angelus Schädel (86.); Schiedsrichter: Ole Bennet Becker (Barleben); Zuschauer: 54