Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel I: Der Heimvorteil half der Germania Olvenstedt am Sonntag nicht, als sie sich vor 30 Fans mit 1:3 (1:1) gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt geschlagen geben musste.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Robin Wirdel. Der Trainer von Olvenstedt musste sein Team bei einer 1:3 (1:1)-Niederlage gegen Magdeburg-Neustadt beobachten.

Maisam Mohammadi (TuS 1860 Magdeburg-Neustadt) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Lias Schäfer (23.) erzielt wurde.

Unentschieden. Magdeburg-Neustadts Mohammadi konnte seinem Team in Minute 46 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel I

Spieltag: 2

29 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Mohammadi (Magdeburg-Neustadt) den Ball erneut über die Linie bringen (74.). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. In Spielminute 81 handelte sich die Germania Olvenstedt noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Germania Olvenstedt – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

Germania Olvenstedt: Schade (46. Arm) – Böer, Eckardt, Kapsch, Stahl, Bagrovski (46. Zahiti), Schäfer, Farhangnia (58. Shen), Golde, Kohl, Bühring (85. Köppe)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Kello – Kusch, Mohammadi, Lange, Khiro (75. Kaya), Berger, Schlicht (19. Alamie), Haegebarth, Von Tycowicz, Zarek, Thiele (75. Abdulkarim)

Tore: 0:1 Maisam Mohammadi (13.), 1:1 Lias Schäfer (23.), 1:2 Maisam Mohammadi (46.), 1:3 Maisam Mohammadi (74.); Schiedsrichter: Karl-Eduard Postrach (Magdeburg); Zuschauer: 30