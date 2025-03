Fußball-Landesklasse 6: In der Partie am Samstag war der VfB 1906 Sangerhausen II gegenüber dem FC RSK Freyburg machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Sangerhausen/MTU. Das Spiel zwischen Sangerhausen und Freyburg ist mit einer klaren 0:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jonas Weise (FC RSK Freyburg) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 20

VfB 1906 Sangerhausen II liegt 0:2 zurück – Minute 90+2

In der 83. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte einmal Gelb.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Steven Krumbholz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu festigen (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – FC RSK Freyburg

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann, Gümül, Hetke, Eisler, Schneider, Dietze, Kamprath, Scholz, Buchhorn, Roßner

FC RSK Freyburg: Madeja – Krumbholz, Schied, Bartel, Dos Prazeres Pires, Gottschalk, Alalo, Schirner, Weise, Schulz, Hüttig

Tore: 0:1 Jonas Weise (50.), 0:2 Steven Krumbholz (90.+2); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Holger Bornschein, Diana Block; Zuschauer: 42