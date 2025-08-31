Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem VfB 1906 Sangerhausen II ein 2:1 (1:1)-Triumph über den TSV Kickers 66 Gonnatal.

Sangerhausen/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der VfB 1906 Sangerhausen II und der TSV Kickers 66 Gonnatal am Sonntag 2:1 (1:1) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Demir Mehmet Gümül das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen (12.). Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Kevin Omnitz den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Minute 43 VfB 1906 Sangerhausen II auf Augenhöhe mit TSV Kickers 66 Gonnatal – 1:1

Das Spiel nahm einen bitteren Verlauf für die Sangerhauser. In Minute 58 lenkte Christian Stüber den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VfB 1906 Sangerhausen II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Roßner, Buchhorn, Reiber, Fuhrmann, Gümül (75. Heinze), Dietze, Baum, Hetke, Yadlos (90. Franke), Eisler (90. Grübner)

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Omnitz, Ditscher, Goldberg, Töpfer (79. Lenzewski), Leich, Siebenhüner (38. Franke), Gaensewich (59. Hoffmann), Paper, Säcker, Stüber (67. Hagene)

Tore: 1:0 Demir Mehmet Gümül (9.), 1:1 Kevin Omnitz (43.), 2:1 Christian Stüber (58.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Justin Ermisch, Steve Kossin; Zuschauer: 175