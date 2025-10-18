Dem VfB 1906 Sangerhausen II gelang es am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 26 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sangerhausen/MTU. Die 26 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Laucha mit 4:1 (2:1) souverän.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Tom Hetke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Alexander Saal den Ball ins Netz (8.).

Minute 8 VfB 1906 Sangerhausen II und BSC 99 Laucha im Gleichstand – 1:1

Christoph Eisler traf für Sangerhausen gleich mehrmals in Minute 11 und 54. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Das letzte Tor der Partie fiel 16 Minuten nach der Halbzeitpause, als Marius Grüllmeyer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (61.). Damit war der Triumph der Sangerhäuser entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen II – BSC 99 Laucha

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Grüllmeyer (88. Franke), F. Stöhr (77. Roßner), Yadlos (88. Schneider), Schröter, Fuhrmann, Hetke, J. Stöhr, Olbricht (58. Gümül), Eisler, Dietze (89. Grübner)

BSC 99 Laucha: Stollberg (18. Schaer) – Hahnemann (75. Schmidt), Krentz, Bothe, Mohs (60. Handt), Keidel, Schumann, Schneller, Riesen, Saal, Porse

Tore: 1:0 Tom Hetke (5.), 1:1 Alexander Saal (8.), 2:1 Christoph Eisler (11.), 3:1 Christoph Eisler (54.), 4:1 Marius Grüllmeyer (61.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Tommy Lemke, Andreas Kräbel; Zuschauer: 26