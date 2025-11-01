Fußball-Landesklasse 6: Mit einem unfassbaren 7:1 (3:0) fegte das Team des VfB Oberröblingen den TSV Kickers 66 Gonnatal am Samstag vom Spielfeld.

Sangerhausen/MTU. Siebenmal hat der VfB Oberröblingen am Samstag gegen die Gäste aus Gonnatal eingenetzt. 7:1 (3:0) für die Sangerhauser.

Paul Wanski (VfB Oberröblingen) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Florian Cepa den Ball ins Netz (22.).

VfB Oberröblingen in Minute 22 2:0 in Führung

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Marius Herrmann. Lennart Ryan Kummer konnte in Minute 45 einnetzen und Lenzewski legte in Minute 61 nach. Es lief nicht gut für den TSV Kickers 66 Gonnatal. In Minute 62 gelang es Spieler Nummer 2 noch, die Ehre der Sangerhauser zu retten, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Michael Koch traf für Oberröblingen in Minute 70 und Leon Connor Ernst in Minute 77. Spielstand 6:1 für den VfB Oberröblingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Mika Altenburg (Oberröblingen) den Ball über die Linie bringen (87.). Mit 7:1 gingen die Sangerhauser als Sieger vom Platz. Der VfB Oberröblingen hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – TSV Kickers 66 Gonnatal

VfB Oberröblingen: Beek – Wanski, Franke (73. G. Altenburg), Koch, Rühlke (75. Ernst), Michael, Cepa (70. M. Altenburg), Pulz (63. Wenske), Leich (46. Meißner), Strese, Kummer

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Siebenhüner (80. Hagene), Steyer, Säcker, Omnitz, Lenzewski, Stüber (56. Dittmann), Froeschen (46. Kurotschkin), Franke, Goldberg (56. Hoffmann), Leich (65. Ditscher)

Tore: 1:0 Paul Wanski (10.), 2:0 Florian Cepa (22.), 3:0 Lennart Ryan Kummer (45.), 4:0 Paul Wanski (61.), 4:1 Kevin Lenzewski (62.), 5:1 Michael Koch (70.), 6:1 Leon Connor Ernst (77.), 7:1 Mika Altenburg (87.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Simon Odenthal; Zuschauer: 284