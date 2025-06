Dem SV Zöschen 1912 glückte es am 28. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Kelbra mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 50 Zuschauer waren live dabei.

Die 50 Besucher auf dem Sportplatz Zöschen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Leunaer schlugen die Gäste aus Kelbra mit 3:0 (1:0) souverän.

Fabian Rieder traf für den SV Zöschen 1912 in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Leunaer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Sebastian Schlorf der Torschütze (56.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 28

SV Zöschen 1912 führt in Minute 56 mit 2:0

Die Leunaer wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Cornel Kühnel wurde für Fabian Junge eingesetzt und Florian Kops für Fabian Rieder. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Florian Kops, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (89.). In Spielminute 90 handelte sich der SV Zöschen 1912 noch eine Gelbe Karte ein. Die Leunaer sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Zöschen 1912 – SV Kelbra

SV Zöschen 1912: D. Jung – Junge (68. Kühnel), Schrahn (90. Stockmann), Schlorf (84. Erl), Wetzig, J. J. Mißner, Scheibe, Rieder (82. Kops), Venz, J. Mißner, Felske

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Gurniak, Rybak, Shpikula, Eßrich, Barthel, Okapal (46. Neumann), Khudyi, Tagishi (46. Steinberg), Conde

Tore: 1:0 Fabian Rieder (16.), 2:0 Sebastian Schlorf (56.), 3:0 Florian Kops (89.); Schiedsrichter: Jens Becker (Wittenberg); Assistenten: Mathias Thielbeer, Mario Bischoff; Zuschauer: 50