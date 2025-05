Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel V: Der Heimvorteil half der NSG Karith / Pretzien am Sonntag nicht, als sie sich vor 15 Zuschauern mit 3:6 (0:0) gegen den Magdeburger SV Börde verabschieden musste.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jamie-Oliver Mielke (NSG Karith / Pretzien) netzte in der 3. Minute der zweiten Spielhälfte (48.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die NSG Karith / Pretzien steckte einmal Gelb ein (51.). Das Gegentor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Benny Pascal Blümel den Ball ins Netz (57.).

NSG Karith / Pretzien und Magdeburger SV Börde – 1:1 in Minute 57

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Magdeburg ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Bruno Lampe traf in Minute 60. Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Felix Fuchs versenkte den Ball in der 71. Spielminute noch einmal, gefolgt von Mielke (73.). Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Blümel traf in der 75. Minute, gefolgt von Pepe Schuster und Jannes Neshau (77., 80.). Spielstand 5:3 für den Magdeburger SV Börde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel V

Spieltag: 17

Nur zwei Minuten später konnte Neshau (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 6:3 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: NSG Karith / Pretzien – Magdeburger SV Börde

NSG Karith / Pretzien: Ackmann – Garnatz (14. Wernicke), Fuchs, Lange, Schröder, Mielke, Knobloch, Fabian, Thauß

Magdeburger SV Börde: Heide – Jahn, Schuster, Naumann, Lampe, Blümel, Begest, Krauel, Neshau

Tore: 1:0 Jamie-Oliver Mielke (48.), 1:1 Benny Pascal Blümel (57.), 1:2 Bruno Lampe (60.), 2:2 Felix Fuchs (71.), 3:2 Jamie-Oliver Mielke (73.), 3:3 Benny Pascal Blümel (75.), 3:4 Pepe Schuster (77.), 3:5 Jannes Neshau (80.), 3:6 Jannes Neshau (82.); Schiedsrichter: Konrad Tietz (Hobeck); Zuschauer: 15