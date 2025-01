Fußball-Landesklasse 6: Am vergangenen Samstag war der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegenüber dem SV Braunsbedra machtlos und wurde 1:4 (1:0) besiegt.

Weißenfels/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und dem SV Braunsbedra hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Braunsbedra auf und entschieden das Match am Ende mit 1:4 (1:0) für sich. Schiedsrichter Andreas Kurth (Sangerhausen) verteilte während des Spiels etliche Karten. Alles in allem zwei Karten kamen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte er eine Gelbe Karte an die Gäste (44.). Fabian Kopp (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V.) netzte nach 26 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 15

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Emilio Böhme, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 auszubauen (89.).

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Braunsbedra

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: O. Schmidt – Soulama, Reiche (61. Simon), Zobel, Kowol, Schell (23. Denzin), Kopp, Krämer (55. L. Schmidt), Freudenberg, Köhler, Ullmann (72. Knappe)

SV Braunsbedra: Ochse – Dubelzek (86. Ihezuru), Richter (86. Böhme), Pereira Nunes, Sidi Sambu, Werner (26. Lewinski), Odufuye (70. Reifarth), Voigt, Glaubitz, Schulze, Monteiro Bacai

; Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Kay Schröter, Peter Dännhardt; Zuschauer: 72