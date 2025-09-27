Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 69 Fußballfans einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Weißenfelser Gastgeber bereit: Kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 37, lenkte Ciprian Ungureanu den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Freyburgern unerwartet die Führung (37.). Die Weißenfelser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Christopher-Ramon Denzin der Torschütze (58.).

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Denzin, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Denzin, Kowol (89. Köhler), F. Kopp, Dos Prazeres Pires (56. Kammler), Ullmann, Krämer, Rothhoff, Kräuter, L. Kopp (74. Schmidt), Schell (84. Drischmann)

FC RSK Freyburg: Madeja – Kaiser, Krumbholz, Rosenberg (86. Hüttig), Großmann, Pereira Nunes, Schirner, Schied (56. Beyer), Sambu, Weise, Töpe

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69