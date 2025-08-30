Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 45 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV Großgrimma freuen.

Weißenfels/MTU. Weißenfels – Großgrimma: Nachdem der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit drei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:1 (1:1).

Max Rackowitz (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte einmal Gelb (33.). Die Hohenmölser konterten in der 43. Minute. Diesmal war Joao Carlos Dos Prazeres Pires der Torschütze.

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Großgrimma – 1:1 in Minute 43

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Großgrimma steckte jetzt einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Hannes Stadler wurde für Tom Kammler eingesetzt und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Nick Simon, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Krämer (84. Simon), Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), Kammler (80. Stadler), Kräuter, F. Kopp, Köhler, Ghebregergis (83. L. Schmidt), L. Kopp, Freudenberg, Kowol

SV Großgrimma: Meißner – Angeli, Bauer, Witt, Beyenbach (74. Pillert), Rackowitz, Baum (61. Schneider), Göbel, Krobitzsch, Weidner, Beyer (74. Wöpe)

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45