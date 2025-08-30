Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 45 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma freuen.

Weißenfels/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 nach einem klaren Rückstand den SV Großgrimma mit einem 4:1 (1:1) bezwungen.

Max Rackowitz (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte einmal Gelb (33.). Die Hohenmölser konterten in der 43. Spielminute. Diesmal war Joao Carlos Dos Prazeres Pires der Torschütze.

Minute 43 SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Großgrimma im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Großgrimma steckte jetzt einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Minuten versuchten durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Hannes Stadler ersetzte Tom Kammler und Linus Schmidt kam rein für Mienab Ghebregergis. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Nick Simon den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (89.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Weißenfelser aber nicht mehr einholen. Die Weißenfelser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kammler (80. Stadler), Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), Freudenberg, F. Kopp, Köhler, L. Kopp, Kowol, Ghebregergis (83. L. Schmidt), Krämer (84. Simon), Kräuter

SV Großgrimma: Meißner – Witt, Beyer (74. Wöpe), Beyenbach (74. Pillert), Rackowitz, Bauer, Angeli, Göbel, Weidner, Baum (61. Schneider), Krobitzsch

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45