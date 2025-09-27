Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 69 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. Weißenfels – Freyburg: Nachdem der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit drei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:1 (0:1).

Die Weißenfelser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Halbzeit bis dahin ohne Tore in Minute 37 dann von Ciprian Ungureanu ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Freyburgern eine unverhoffte Führung ein (37.). Die Weißenfelser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Christopher-Ramon Denzin der Torschütze (58.).

1:1 im Duell zwischen SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und FC RSK Freyburg – Minute 58

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Denzin den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Schell (84. Drischmann), F. Kopp, Krämer, Rothhoff, Kräuter, Denzin, L. Kopp (74. Schmidt), Ullmann, Kowol (89. Köhler), Dos Prazeres Pires (56. Kammler)

FC RSK Freyburg: Madeja – Schirner, Sambu, Krumbholz, Kaiser, Schied (56. Beyer), Großmann, Rosenberg (86. Hüttig), Pereira Nunes, Töpe, Weise

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69