51 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kelbra/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten das Team aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Eric Okapal erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Arthur Ducke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Weißenfels erlangte (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Hegenbart (62. Khudyi), Rybak, Tagishi, Nosov, Eis, Conde, Shpikula, Okapal (86. Angermann), Matschulat

SSC Weißenfels II: Magul – Scherbaum, Scheiding, Petrick, Barnickel, Baust, Häcker, Kresse, Ducke, Karl (86. Apel), Hauer (70. Roy)

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51