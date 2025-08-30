Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Kelbra vor 51 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 44 wurde ein weiteres Tor durch Eric Okapal erzielt.

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Arthur Ducke, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu verschaffen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Conde, Eis, Hegenbart (62. Khudyi), Nosov, Matschulat, Barthel, Tagishi, Okapal (86. Angermann), Shpikula, Rybak

SSC Weißenfels II: Magul – Ducke, Petrick, Hauer (70. Roy), Baust, Barnickel, Karl (86. Apel), Scherbaum, Kresse, Häcker, Scheiding

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51