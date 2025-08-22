Einen 3:2 (2:0)-Heimerfolg gegen den SV Braunsbedra fuhr der Sportring Mücheln am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Sportring Mücheln und der SV Braunsbedra am Freitag 3:2 (2:0) getrennt.

Paul Heiko Schubert (Sportring Mücheln e.V.) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Florian Grosser den Ball ins Netz (45+1.).

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Ibrahimi Bachirou Soulet/Braunsbedra (56 und 66.). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Tobias Bagehorn den Ball über die Torlinie bugsierte (71.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Braunsbedra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Sportring Mücheln beendeten die Partie mit einer Gelb-Roten Karte (87.). Die Müchelner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – SV Braunsbedra

Sportring Mücheln: Mund – Hiersig, Kuhnert, Grosser (83. Scharf), Maak, Sommerwerk, Berghammer, Semmer, Bagehorn (72. Büttner), Schubert (87. Sell), Saddei (80. Meyer)

SV Braunsbedra: Henze – Fomba (83. Erl), Krechky (55. Dahaba), Zinchenko, Böhme, Bachirou Soulet, Popov, Hägele, Reifarth, Odufuye, Glaubitz

Tore: 1:0 Paul Heiko Schubert (32.), 2:0 Florian Grosser (45.+1), 2:1 Ibrahimi Bachirou Soulet (56.), 2:2 Ibrahimi Bachirou Soulet (66.), 3:2 Tobias Bagehorn (71.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Christian Schramm, Robin Zenthöfer; Zuschauer: 650