Leuna/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 41 Besuchern auf dem Sportplatz Sumpfwald Spergau geboten. Die Leunaer waren den Gästen aus Laucha mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 32 Minuten schoss Maximilian Jauck das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde – wieder durch Jauck (45.).

Der Siegeszug der Leunaer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Nino Hammerschmidt im gegnerischen Tor. Adrian Ionasanu traf in Minute 63 und Alexander Immig in Minute 68. Spielstand 4:0 für die SG Spergau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Leuna

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Omer Erovic den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 erweiterte (82.). Damit war der Triumph der Leunaer entschieden. In Spielminute 85 handelte sich der BSC 99 Laucha noch eine Gelbe Karte ein. Die Leunaer haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Spergau – BSC 99 Laucha

SG Spergau: Engel – Hoffmann (66. E. Jauck), Ionasanu (66. Erovic), Immig, M. Jauck, Bernhardt, T. Machner (80. H. Machner), Horvath, Lorber, Peter, Böttger

BSC 99 Laucha: Stollberg – Starch, Schaer, Kilpert, Handt, Riesen, Krentz, Hahnemann (73. Battke), Zille, Saal, Bothe

Tore: 1:0 Maximilian Jauck (32.), 2:0 Maximilian Jauck (45.), 3:0 Adrian Ionasanu (63.), 4:0 Alexander Immig (68.), 5:0 Omer Erovic (82.); Zuschauer: 41