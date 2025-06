Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 6 erzielten Mike Wiele und sein Team MSV Eisleben gegen die SG Spergau – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (1:0) wider.

Die 40 Besucher auf dem Städtischen Sportplatz haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber besiegten die Gäste aus Spergau mit 5:0 (1:0) deutlich.

Jason Behncke (MSV Eisleben) netzte nur vier Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Spergau musste einmal Gelb hinnehmen (32.). Die Eisleber legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Oleksandr Bobeliuk der Torschütze (58.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bobeliuk traf in Minute 58 und Valentin Giesemann in Minute 65. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 28

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Spergau kassierte noch einmal Gelb. Der MSV Eisleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

27 Minuten nach der Pause konnte Carlos Becker (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (72.). Mit 5:0 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Der MSV Eisleben hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SG Spergau

MSV Eisleben: Isensee – Shtyrbu, Eichler, Roos (63. Seidemann), Behncke (57. Becker), Wölbing, C. Bloßfeld (63. Neumeister), Zeugner (63. Giesemann), P. Bloßfeld (72. Fulczyk), Wendler, Bobeliuk

SG Spergau: Bernhardt – Bernhardt, Hammerschmidt, Hoffmann (57. Eidner), Osmanaj (74. Peterwitz), Immig, Böttger, Peter (74. Shoshaj), Jauck, Jauck, Machner

Tore: 1:0 Jason Behncke (4.), 2:0 Oleksandr Bobeliuk (58.), 3:0 Oleksandr Bobeliuk (58.), 4:0 Valentin Giesemann (65.), 5:0 Carlos Becker (72.); Schiedsrichter: Sebastian Sauer (Aken); Assistenten: Richard Riemer, Pascal Bönecke; Zuschauer: 40