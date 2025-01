Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Oberröblingen und SV Kelbra am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6.

Sangerhausen/MTU. Mit einem Gleichstand sind der VfB Oberröblingen und der SV Kelbra am Samstag vom Platz gegangen. 200 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Oberröblingen. Schiedsrichter Rene Hammerschmidt (Leuna) verteilte während des Spiels etliche Karten. Alles in allem zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Florian Cepa für Oberröblingen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 11

50. Minute VfB Oberröblingen auf Augenhöhe mit SV Kelbra – 1:1

Kurz nach der Pause fiel dann schon der rettende Treffer für den SV Kelbra. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Jannes Barthel (Kelbra) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kelbra erlangen (50.). Die Sangerhauser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB Oberröblingen – SV Kelbra

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Teske, Nicolai, Koch, Michael, Meißner, Cepa, Eckstein, Leich, Kirchner (79. Feuchte)

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Steuer, Pozhydaiev, Nosov, Rybak, Shpikula, Okapal, Gurniak, Steinberg (76. Tagishi), Matschulat

Tore: 1:0 Florian Cepa (33.), 1:1 Jannes Barthel (50.); Schiedsrichter: Rene Hammerschmidt (Leuna); Assistenten: Torsten Schimpf, Wolfgang Fleischer; Zuschauer: 200