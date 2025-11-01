Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 erzielte der Gastgeber FC RSK Freyburg gegen den BSC 99 Laucha ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Freyburg/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich der FC RSK Freyburg und der BSC 99 Laucha am Samstag 2:2 (1:0) getrennt.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Fans in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Max Schirner für Freyburg traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Nachspielminute 16 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSC 99 Laucha kassierte einmal Gelb (51.). Die Freyburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Alexander Saal der Torschütze (64.).

Minute 64 FC RSK Freyburg auf Augenhöhe mit BSC 99 Laucha – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC RSK Freyburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Freyburgs Schirner konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freyburg

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC RSK Freyburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 89 lenkte Jonas Schied den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: FC RSK Freyburg – BSC 99 Laucha

FC RSK Freyburg: Madeja – Bagdohn (66. Schied), Weise, Großmann, Schulz, Kirchhoff, Mänicke (66. Kaiser), Sambu, Hüttig (59. Alalo), Schirner, Töpe

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Hahnemann (90. Schaer), Thieme (90. Porse), Bothe, Saal, Schumann, Schneller (90. Starch), Keidel, Handt (73. Schmidt), Riesen, Krentz

Tore: 1:0 Max Schirner (45.+16), 1:1 Alexander Saal (64.), 2:1 Max Schirner (78.), 2:2 Jonas Schied (89.); Schiedsrichter: Sebastian Rudolf (Nienburg); Assistenten: Pascal Bönecke, Marcus Hötl; Zuschauer: 260